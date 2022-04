Invités : à quoi s’attendre au second tour ? Avec Jérôme Fourquet et Adelaïde Zulfikarpasic

Quel rôle les sondages ont-ils joué dans le résultat du premier tour de l’élection présidentielle ? Le « vote utile » a été entendu et c’est manifestement grâce ou à cause des sondages qui prévoyaient un match serré entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour une place au second tour face à Emmanuel Macron. Face à la victoire de la candidate du Rassemblement national, un front républicain s’est dessiné très nettement dès les toutes premières minutes après l’annonce des résultats. Le 24 avril prochain, le scrutin sera-t-il aussi net ? Les Français suivront-ils les consignes de vote de leur candidat vaincu ? Pour en parler, Yann Barthès échange avec Jérôme Fourquet, directeur du département de l’IFOP et Adelaïde Zulfikarpasic, directrice de BVA Opinion.