Le film "Mes provinciales", de Jean-Paul Civeyrac, sort au cinéma le 18 avril prochain. Porté par les acteurs Andranic Manet, Corentin Fila ou encore Jenna Thiam, il raconte – en noir et blanc - l’histoire d’une construction, d’un apprentissage amoureux, philosophique et éthique, celle d’Etienne, provincial monté à Paris, et de Mathias, Jean-Noël et Valentina.