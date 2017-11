Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis ont été élus en juin dernier députés de La France Insoumise dans le Nord… Ils sont parmi les plus jeunes de l’Assemblée. Ils ont 27 et 28 ans. Avec eux la relève de Mélenchon est assurée. Interview exclusive avec ces nouvelles stars de la France Insoumise. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 22 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 1