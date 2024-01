Invités : Agnès Jaoui et Michael Zindel célèbrent "Le dernier des Juifs"

Un film fort, audacieux, drôle et surtout réussi : c’est la promesse tenue du dernier film de Noé Debré, réalisateur de « Stillwater », « Dheepan » ou encore « Cowboys ». Avec « Le dernier des juifs », porté par Agnès Jaoui et Michael Zindel, un jeune acteur dont on va beaucoup entre parler dans les années à venir, le cinéaste parvient à traiter le sujet du repli communautaire et du racisme avec justesse – et humour – pour « décrisper l’atmosphère » selon les mots l’actrice. Agnès Jaoui et Michael Zindel sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.