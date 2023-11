Invités : Alain Bauer et Gérard Araud décryptent les perspectives diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien (Partie 2)

Le criminologue et expert en sécurité, Alain Bauer, ainsi que l’ancien ambassadeur de France en Israël, Gérard Araud, sont les invités de Quotidien lundi 6 novembre. Les deux hommes font le point sur la stratégie militaire de l’armée israélienne aux abords de la bande de Gaza, ainsi que sur les éventuelles perspectives diplomatiques autour du conflit israélo-palestinien. Ils apportent quelques précisions sur les fameux tunnels souterrains de Gaza, véritable lieu stratégique de cette guerre entre Israël et le Hamas. Les deux spécialistes se penchent ensuite sur la position de l’Iran, qui jouerait un rôle important dans ce conflit, ainsi que sur l’opinion publique arabo-musulmane. Ils abordent ensuite la question d’un éventuel génocide et s’expriment sur la différence entre un « cessez le feu » et une « trêve humanitaire ». Puis, les deux invités donnent leur avis sur la stratégie du Hamas d’utiliser potentiellement les civils palestiniens comme « boucliers ». Enfin, la question brûlante de la montée de l’antisémitisme en France est également abordée, et Alain Bauer se livre sur la menace terroriste actuelle dans l’hexagone.