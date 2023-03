Invités : Alex Lutz et André Dussollier, duo père-fils poignant pour thriller suffocant

André Dussollier et Alex Lutz sont réunis à l’affiche de « En plein feu », un thriller-catastrophe-psychologique tourné au milieu des flammes. Ils y campent un père et son fils, coincé dans l’incendie des Landes, pris au piège dans leur voiture alors qu’il tentait de fuir les flammes. Au milieu de la forêt, c’est toute leur relation qui se retrouve elle aussi prise au piège, forcée de faire face à ses problèmes. André Dussollier et Alex Lutz sont sur le plateau de Quotidien.