Invités : Alexandre Jollien, Matthieu Ricard et Christophe André pour "À nous la liberté !"

Alexandre Jollien est philosophe et écrivain. Au cours de sa carrière, il a été récompensé par le prix Mottart de l’Académie française, le prix Psychologies-Fnac et le prix Pierre Simon « éthique et société », entre autres, pour ses écrits. Christophe André est psychiatre. Tout au long de sa carrière, il a publié de nombreux ouvrages à destination du grand public, notamment sur les bénéfices de la méditation. Matthieu Ricard est le moine bouddhiste français le plus connu du monde. A travers ses écrits et ses conférences, il enseigne l’art du bonheur et de la méditation. Tous les trois ont co-écrit « À nous la liberté », pour se libérer de nos peurs, de nos angoisses et de tous les freins qui empêchent l’accès à la « liberté intérieure ». Matthieu Ricard, Alexandre Jollien et Christophe André sont sur le plateau de Quotidien.