Invités : Alexandre Mazzia, Amandine Chaignot, Akrame Benallal, chefs des champions aux JO

Cet été, ils fourniront du "carburant" aux athlètes pour leur permettre de battre tous les records. Alexandre Mazzia, Amandine Chaignot, Akrame Benallal sont les chefs officiels des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils dévoilent les menus spécialement concoctés pour les champions, entre diététique et exigences du plus haut niveau, mais se confient également sur les liens entre gastronomie et sport.