Invités : Alexis et Félix Lebrun : les frères qui révolutionnent le tennis de table

Deux des meilleurs espoirs de médailles aux Jeux Olympiques 2024, Alexis et Félix Lebrun, sont les invités de Quotidien, mercredi 22 novembre. Les deux frères, stars du tennis de table âgés de 20 et 17 ans sont respectivement médaillés d’or et de bronze aux Jeux Européens. Les Montpelliérains sont, selon certains experts, en train de révolutionner l’univers de leur sport depuis quelques mois. Félix est notamment devenu le joueur européen le plus précoce de l’Histoire. Ils reviennent tout d’abord sur leurs débuts dès l’âge de 6 ans, à travers des entraînements professionnels. Les sportifs se penchent ensuite sur leur jeu unique qui déstabilise notamment les champions chinois, largement dominateurs, ainsi que sur leur technique d’entraînement hors du commun. Puis, ils décryptent l’entente nécessaire afin d’évoluer en double. Après avoir décortiqué les forces et faiblesses de chacun, les frères révèlent les trois grands principes afin de devenir un bon joueur de tennis de table. Prochaine échéance : la coupe du monde par équipe mixte en Chine le 4 décembre prochain.