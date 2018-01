Invités : Alice Isaaz & Franck Gastambide dans les coulisses du football vrai

Loin des délires street des Kaira ou de Pataya et en attendant d’un très attendu nouvel opus de Taxi, Franck Gastambide revient devant la caméra dans un film plus sombre qu’a l’accoutumé. Il y joue un passionné un peu naïf, ancien joueur déchu, chaperon, espion, intermédiaire de joueu, gravitant dans le football pro au côté d’Alice Isaaz, révélé dans Elle de Paul Verhoeven, qui joue une jeune fille qui court auprès de footballeurs. Caprices, coups bas, combines et loosers, la surface de réparation dresse un autre portrait du monde du foot moins drôle que « 3-0 »