Invités : Alice Zeniter et Niels Schneider dans la course “Avant l’effondrement” (Partie 2)

Alice Zeniter, Prix Goncourt des lycéens en 2017 pour “L’art de perdre”, passe à la réalisation avec “Avant l’effondrement” co-réalisé avec Benoît Volnais. Dans cette comédie sur fond de crise climatique, Niels Schneider interprète Tristan, un directeur de campagne d’une candidate aux législatives, qui reçoit un test de grossesse positif par courrier anonyme. Une enquête pour retrouver cette mystérieuse femme commence au péril de sa vie professionnelle et affective. L’intime et le politique sont-ils liés ? Comment envisager un futur sombre et incertain ? Alice Zeniter et Niels Schneider répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.