Invités : Alison Wheeler pour "Ma vie est mieux que la vôtre" et Étienne Carbonnier pour "Les Foufous du sport"

Alison Wheeler est toutes les semaines dans Quotidien et elle est désormais aussi dans les librairies. Elle publie « Ma vie est mieux que la vôtre », un guide de coaching qui ne ressemble à aucun autre. Étienne Carbonnier est tous les jours dans Quotidien et pour ses chroniques Transpi, il a découvert les sports les plus barrés du monde. Il les compile dans « Les Foufous du sport ». Alison Wheeler et Étienne Carbonnier nous en parlent sur le plateau de Quotidien.

