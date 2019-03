Invités : Amina Afaf Chaieb, Farid Alilat et Yasmina Khadra sur la crise en Algérie

Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 20 ans. Le président algérien, très diminué depuis un AVC, est quasi inexistant sur la scène internationale. Dans le pays même, on n’a pas vu le président depuis 2016. Pourtant, Abdelaziz Bouteflika a décidé de briguer un cinquième mandat. Les Algériens sont descendus en masse dans les rues pour protester contre cette nouvelle candidature, provoquant l’une des plus graves crises dans le pays. On en parle avec Amina Afaf Chaieb, l’une des organisatrices des manifestations en France, Farid Alilat, spécialiste de l’Algérie à Jeune Afrique et l’écrivaine Yasmina Khadra.