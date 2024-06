Invités : Anamaria Vartolomei et Matt Dillon retracent le destin brisé de Maria Schneider

52 ans après la sortie du film incroyablement transgressif "Le dernier tango à Paris" avec Marlon Brando et Maria Schneider, la réalisatrice Jessica Palud revient sur l’histoire du tournage polémique avec "Maria". La scène du viol avec un pot de beurre de l’acteur sur la jeune actrice de 19 ans, assumée par son réalisateur Bernardo Bertolucci, avait en effet marqué les esprits et brisé Maria Schneider. Anamaria Vartolomei et Matt Dillon, qui interprètent les stars de l’époque, sont les invités de Quotidien.