Invités : Anne-Charlène Bezzina et Vincent Martigny décryptent le nouveau gouvernement (Partie 2)

La politologue et maître de conférences en droit public à Sciences-Po Anne-Charlène Bezzina, ainsi que le professeur à l’Ecole polytechnique, Vincent Martigny, sont les invités de Quotidien jeudi 11 janvier. Les deux invités du soir s’expriment sur le remaniement gouvernemental, les entrées et les sorties marquantes, ainsi que le respect des équilibres. Ils tentent ensuite de décrypter les points forts et les points faibles de Gabriel Attal, plus jeune Premier ministre de la Vème République, ainsi que le temps qui devrait lui être accordé pour convaincre. Puis, Vincent Martigny et Anne-Charlène Bezzina en disent davantage sur les relations entre l’ancien ministre de l’Education et la droite, ainsi que sa marge de manœuvre. Une marge de manœuvre qui semble en partie dépendre du score du Rassemblement National aux futures élections européennes.