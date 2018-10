La grand reporter Anne Nivat et le journaliste Jean-Jacques Bourdin ont pris leurs quartiers sur RMC Story. Si c’est une nouveauté pour la première, qui va présenter «Dans quelle France on vit ? », c’est une marche de plus pour le deuxième, déjà interviewer star de la matinale de RMC et de BFMTV qui s’offre un nouveau talk-show, « Rien n’est impossible ».