Invités : Anthony Bajon et Melvin Boomer, NTM à l’état pur dans "Le monde de demain"

Retenez bien leur nom : Anthony Bajon et Melvin Boomer sont absolument géniaux dans la série absolument géniale « Le monde de demain » qui retrace les premières heures du hip hop en France. Anthony Bajon et Melvin Boomer incarnent Kool Shen et JoeyStarr pour raconter les débuts de NTM et l’impact du groupe sur la scène française.