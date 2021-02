Invités: Ariane Chemin, Yann Bouchez et Lorraine de Foucher, enquêteurs du Monde sur les affaires Duhamel, Louvin et Berry

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs semaines, les médias se font l’écho des révélations sur des affaires de viols et d’agressions sexuelles sur mineures mettant en cause des personnalités publiques ou politiques. Derrière ces enquêtes, le quotidien Le Monde et ses journalistes : Ariane Chemin, Yann Bouchez et Lorraine de Foucher. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour en parler. Ariane Chemin est grand reporter au Monde, à l’origine de nombreuses enquêtes et récits. L’affaire Benalla, c’est elle. C’est elle encore qui a révélé l’affaire Olivier Duhamel, accusé d’inceste sur son beau-fils, quelques jours avant la sortie du livre de Camille Kouchner, « La familia grande ». Lorraine de Foucher a réalisé le documentaire sur les féminicides avec Le Monde et France 2, elle a également écrit sur le MeTooGay et le MeTooInceste. C’est elle qui a révélé l’affaire Richard Berry, mis en cause pour des faits d’inceste sur sa fille, Coline Berry. Yann Bouchez a révélé les accusations de viols qui visent le couple Gérard Louvin et Daniel Moyne et celles visant l’artiste plasticien Claude Levêque. Il a également enquêté sur les agressions sexuelles dans le monde de la cuisine et du rap. A eux trois, ils ont participé à libérer la parole et à faire bouger la société et le gouvernement sur les questions des violences sexuelles, notamment à l’égard des mineurs. Ariane Chemin, Lorraine de Foucher et Yann Bouchez sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.