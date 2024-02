Invités : Arnaud Assoumani et Laëtitia Guapo, en route pour quelques médailles de plus

Arnaud Assoumani est quintuple médaillé paralympique et recordman de saut en longueur. Laëtitia Guapo est médaillée d’or en Coupe du monde et d’Europe de basket, championne de France et figure de proue de l’équipe de France féminine de basket. A 165 jours du coup d’envoi des Jeux olympiques, les deux champions font le point sur leur préparation physique et leur stress.