Invités : Arnaud Dedecker, Wilson Fache et Arthur De Poortere racontent la guerre en Ukraine de l’intérieur

Les reporters de guerre belges Arnaud Dedecker, Wilson Fache et Arthur De Poortere vivent la guerre Ukraine sur le front depuis le début du conflit. De passage à Paris, Arnaud Dedecker et Wilson Fache, et Arthur De Poortere en duplex depuis Kramatorsk dans le Donbass, nous donnent les dernières nouvelles du front et nous parlent du métier de reporter de guerre. En quoi la guerre en Ukraine est-elle un conflit sans précédent ? Quel est le rôle des fixeurs pour un journaliste de guerre ? Quand la contre-offensive ukrainienne aura-t-elle lieu ? Arnaud Dedecker, Wilson Fache et Arthur De Poortere répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.