Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sont belges et ils cartonnent au théâtre avec leur spectacle sur l’orthographe. Ça s’appelle « La convivialité », c’est drôle, instructif et un peu décalé. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sont sur le plateau de Quotidien.