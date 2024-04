Invités : Artus, Arnaud & Ludovic ont « Un p’tit truc en plus » dans une comédie drôle et atypique

L’histoire raconte la cavale d’un père et d’un fils, qui vont se cacher dans une colonie composée de personnes avec un petit truc en plus. Ils vont se faire passer pour un éducateur et d’un jeune adulte avec un retard mental. Un film pas comme les autres avec des comédiens pas comme les autres, c’est ce que propose Artus avec son film « Un p’tit truc en plus », en salles dès le 1er mai.

En savoir plus sur Artus