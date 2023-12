Invités : Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson donnent rendez-vous au 214 rue de Rivoli (Partie 2)

Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson sont les invités de Quotidien, jeudi 14 décembre. La chaîne Paris Première propose ce vendredi soir une soirée spéciale avec un documentaire-souvenirs de l’émission culte « 93 rue du Faubourg Saint-Honoré », diffusée pour la première fois il y a 20 ans et à travers laquelle Thierry Ardisson invitait des gens à dîner chez lui. Ce vendredi soir, c’est à travers « 214 rue de Rivoli » que le présentateur reçoit aux côtés de sa femme, journaliste à TF1. Les deux personnalités de télévision en disent plus sur leur vie chacun de son côté, alors que la décoration de l’appartement a entièrement été refaite pour l’occasion. Puis ils se confient sur différents extraits cultes de l’émission, sélectionnés par leurs soins, et notamment sur la rediffusion d’un dîner culte avec l’équipe de Charlie Hebdo, particulièrement émouvant. Puis Yann Barthès revient notamment sur les révélations chocs de Tristane Banon au sujet de Dominique Strauss-Kahn. Des révélations parfois glaçantes qui font toujours débat à l’heure actuelle. Puis, Audrey Crespo-Mara se confie sur sa façon d’interviewer ses invités dans l’émission « Sept à Huit », sur TF1, où elle recueille de nombreux témoignages saisissants. Et la journaliste se livre sur l’angle qu’elle choisirait pour interviewer Thierry Ardisson.