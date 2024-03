Invités : Audrey Lamy et Fabrice Eboué sont des « Heureux gagnants » (ou pas)

Gagner au loto peut être dangereux pour la santé. C’est ce que nous raconte la comédie noire « Heureux gagnants » qui réunit à l’écran Audrey Lamy et Fabrice Eboué. Une comédie complètement loufoque qui raconte comment l’argent ne fait pas forcément le bonheur. Entre une famille qui n’a plus que quelques heures pour réclamer le gros lot et une aide-soignante qui pique le ticket d’un patient décédé, la vie de ces personnages va voler en éclats dans un spectaculaire feu d’artifice de comédie noire et de sensations fortes. Et vous, si demain vous gagniez 5 millions d’euros comme ça, tout d’un coup, qu’est-ce que vous feriez ?