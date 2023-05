Invités : Aurélia Perreau et Ouissem Belgacem racontent ce que c’est d’être "Homos en France"

Ce mardi 16 mai, à l’occasion des 10 ans du mariage pour Tous, France 2 diffuse « Homos en France », un documentaire événement signé Aurélia Perreau et raconté par Vincent Dedienne. Au programme, de nombreux témoignages, de la chanteuse Angèle à l’ancien ambassadeur Gérard Araud, en passant par l’ancien footballeur Ouissem Belgacem et de nombreux anonymes. Aurélia Perreau et Ouissem Belgacem sont sur le plateau de Quotidien.