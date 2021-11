Invités : aux origines de NTM avec Sandor Funtek et Théo Christine, sublimes dans "Suprêmes"

Dans « Suprêmes », le film événement sur l’histoire du groupe NTM, Sandor Funtek et Théo Christine incarnent deux monstres de la musique : Kool Shen et JoeyStarr. Un pari ambitieux relevé haut la main par les deux jeunes acteurs. Sandor Funtek et Théo Christine sont sur le plateau de Quotidien.