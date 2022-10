Invités : avec “Close” Lukas Dhont, Gustav de Waele et Eden Dambrine ont bouleversé le Festival de Cannes

Avant la sortie prochaine de “Close” le 1er novembre, Quotidien reçoit l’équipe du film et son réalisateur Lukas Dhont. Ce cinéaste belge de 31 ans avait déjà réalisé “Girl” en 2018 récompensé du prix de la Caméra d’Or au festival de Cannes. “Close” a aussi bouleversé Cannes et a été lauréat du Grand Prix. Le film représentera la Belgique pour les Oscars. L’histoire aborde une amitié tendre et très fusionnelle entre deux jeunes garçons Léo et Rémi joués par Eden Dambrine et Gustav Dewaele, de 14 et 15 ans. L’un est blond et français tandis que l’autre est brun et belge. Leur complicité va être ébranlée par une question : “Vous êtes ensemble ?”. Leur amitié cache-t-elle en réalité un amour ? Cette question perturbera Léo qui prendra la décision de s’éloigner de Rémi. Un acte qui aura une conséquence terrible sur les deux garçons.