Invités : AviScène et La Martingale, médecins, Youtubeurs et instagrameurs

Pendant toute la crise du Covid-19 – et encore aujourd’hui – ils ont fait vivre leur quotidien sur les réseaux sociaux. Sur Youtube, Facebook ou Instagram, Aviscène (Walid Mekeddem) et La Martingale (Anne Charon) ont partagé leur vie, leurs difficultés, leurs joies et leurs peines. Ils nous ont offert un nouveau regard sur le personnel soignant mis durement à l’épreuve pendant l’épidémie. Anne Charon et La Martingale sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.