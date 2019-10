Invités : Baptiste Beaulieu et Axel Auriant adaptent au théâtre le roman "Les 1001 vies des urgences"

Baptiste Beaulieu est médecin généraliste. Depuis plusieurs années, il est connu du grand public pour son blog, puis pour son activité sur Twitter et sur France Inter, où il dénonce notamment les conditions de travail des personnels soignants et hospitaliers. Et enfin pour ses livres, dont le best-seller « Les 1001 vies des urgences », un roman inspiré de son quotidien aux urgences, récemment adapté au théâtre. Axel Auriant est comédien : il est notamment connu pour son rôle dans la web-série Skam. C’est lui qui incarne le personnage principal du livre sur les planches du Théâtre des béliers parisiens. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour en parler.

