Le Festival d’Humour de Paris ouvrira ses portes du 13 au 26 février prochain. Pour la quatrième année consécutive, humoristes reconnus et jeunes étoiles montantes vont se succéder sur les plus grandes scènes de Paris : l’Olympia, le Grand Rex, le théâtre Bobino… Baptiste Lecaplain et Monsieur Poulpe en font partie, ils nous en parlent sur le plateau de Quotidien.