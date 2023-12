Invités : bar italia, le nouveau phénomène de la scène rock anglaise

Ils sont trois, ils ont un nom italien mais ils sont londoniens pur jus et enflamment la scène rock de leur pays depuis des mois. En une année et deux albums, bar italia s’est imposé comme le renouveau du rock anglais. Rares dans les médias, ils ont accepté de venir dans Quotidien pour un live ET pour une interview.