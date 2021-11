Invités : Barack Obama et Bruce Springsteen, l'entretien exclusif

Invités exceptionnels ce mardi dans Quotidien : Barack Obama et Bruce Springsteen ont accordé un entretien exclusif à Yann Barthès à l'occasion de la publication de leur livre "Born in the USA". De leur amitié, née dès 2008 et la toute première campagne de Barack Obama pour la Maison Blanche, Barack Obama et Bruce Springsteen ont tiré un livre. Ensemble, ils publient « Born in the USA », récit de leurs conversations sur la vie, la musique, la politique et, surtout, sur l’Amérique. Les deux icônes des États-Unis, l’un premier président noir du pays, l’autre chanteur de légende, partagent de nombreux points communs, parmi lesquels le premier d’entre eux : l’amour de leur pays. Un pays aux multiples facettes : pays du « rêve américain », mais en proie au racisme, pays prospère mais où des millions d’Américains se retrouvent au chômage, pays de libertés où la criminalité explose. Dans « Born in the USA », Barack Obama et Bruce Springsteen explorent leurs ressemblances et leurs différences, leurs parcours, les transformations de leur pays et de la société. Ils y abordent tous les thèmes : parentalité, égalité, masculinité, politique, histoire et culture, le tout illustré par plus de 350 photographies, textes et documents d’archives inédits.