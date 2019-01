Invités : Barry Jenkins, Kiki Layne et Stephan James pour "Si Beale Street pouvait parler"

Tish (Kiki Layne) et Fonny (Stephan James) s’aiment passionnément dans le Harlem des années 70. Ils attendent leur premier enfant lorsque Fonny est victime d’une erreur judiciaire. S’engagent alors de longues années de bataille judiciaire pour tenter de lui faire retrouver la liberté. « Si Beale Street pouvait parler » est déjà considéré comme l’un des films phares de cette année 2019, avec plusieurs nominations aux Golden Globes. Le réalisateur Barry Jenkins et ses acteurs Kiki Layne et Stephan James sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.