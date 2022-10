Invités : Ben Mazué et Grand Corps Malade, histoire de lettres et d’amitié

Ben Mazué et Grand Corps Malade ont plein de points communs : ils sont tous les deux des artistes, des chanteurs, on les connait pour leur justesse et leur sensibilité, pour leur talent et pour leur bienveillance. On peut désormais apprendre à les connaître plus intimement grâce à « Les Correspondants », la compilation de leurs échanges par courrier. Pendant deux ans, Ben Mazué et Grand Corps Malade se sont écrit, se sont raconté leur quotidien et ces lettres, loin de ne raconter que leur histoire, en disent aussi beaucoup sur nous, sur ce que nous sommes, sur notre société. Ils sont ensemble sur le plateau de Quotidien pour en parler.