Invités : Benjamin Voisin, Emmanuelle Bercot, Grégoire Ludig, Laura Felpin et Rivaldo Pawawi veulent sauver les JO

"Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner mais de participer, car l'important dans la vie ce n'est point le triomphe mais le combat" : avec cette phrase, Pierre de Coubertin a influencé (mais aussi divisé) des générations entières de joueurs et d’athlètes. Un "esprit Coubertin" qui colle au contexte du premier film de Jérémie Fein, en salles le 8 mai. L’histoire de Jeux Olympiques catastrophiques pour la délégation française, toujours en quête d’une première médaille d’or. Les espoirs d’une nation reposent alors sur les épaules du tireur incarné par Benjamin Voisin, épaulé par sa coach Emmanuelle Bercot, son copain de chambre Rivaldo Pawawi, l’ambianceuse Laura Felpin et le patron de la délégation Grégoire Ludig. Ils sont tous sur le plateau de Quotidien pour nous présenter "L’esprit Coubertin".