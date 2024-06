Invités : Bérénice Béjo et Nassim Lyes nous donne la chair de poule avec « Sous la Seine »

Et si les JO viraient au cauchemar à cause d’un requin sanguinaire qui rode dans les eaux de la Seine ? Bérénice Béjo et Nassim Lyes nous plonge dans le film-catastrophe de Netflix avec « Sous la Seine ». Ils en parlent sur le plateau de Quotidien.