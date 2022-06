Invités : bien booster sa mémoire (pour le bac par exemple), avec Michel Cymès et Fabien Olicard

L’un est docteur, l’autre mentaliste. Sur le papier, ils n’ont rien à faire ensemble. Dans la vie, pourtant, Michel Cymès et Fabien Olicard ont plein de choses à se raconter et plein de choses à nous apprendre, ensemble, pour booster notre mémoire. Et en pleines épreuves du baccalauréat, ça tombe plutôt bien. Michèl Cymès et Fabien Olicard sont sur le plateau de Quotidien.