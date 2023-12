Invités : BigFlo et Oli toujours plus haut

Les désormais valeurs sûres du rap français, BigFlo et Oli, sont les invités de Quotidien mardi 5 décembre. Les deux frères étaient ces dernières semaines sur les routes de France pour une nouvelle tournée des Zenith, avant un show exceptionnel à La Defense Arena de Nanterre ce vendredi 8 décembre, diffusé en direct sur France 2. Tout semble leur réussir actuellement avec un quatrième album au succès retentissant et notamment un dixième NRJ Awards. Les deux artistes se penchent dans un premier temps sur la notion de réussite et sur la genèse du titre de leur album : « Les autres, c’est nous ». Puis, ils se livrent sur l'impossibilité pour eux de continuer chacun de leurs côtés. Ils décryptent aussi certaines de leurs paroles phares et s’expriment sur leur titre « Sacré Bordel ».