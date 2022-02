Invités : Bilal Hassani et sa mère, Amina Fruhauf, pour apprendre à être libre

Lorsqu’on connaît un peu Bilal Hassani, on sait qu’il y a une femme dont il ne se lasse jamais de parler et de vanter les mérites : sa mère, Amina. Pour la première fois, c’est bien la mère et non le fils que l’on retrouve dans la lumière. Dans « Être mère : Taha, Bilal et moi », Amina Fruhauf raconte son histoire, celle d’une mère qui a voulu permettre à ses enfants de se sentir libres, pleinement, sans tabou et sans préjugé. Bilal Hassani et Amina Fruhauf sont sur le plateau de Quotidien.