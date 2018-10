En 2017, Brice et Sébastien Marret ont perdu leur frère, David, mort au cours du week-end d’intégration de sa fac. Depuis, ils s’engagent contre les dérives de ces sorties et prônent un meilleur encadrement et une plus grande surveillance des étudiants qui y participent. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.