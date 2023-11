Invités : Bryan Marciano, Valérie Lemercier, Djanis Bouzyani & Finnegan Oldfield présentent « L’arche de Noé »

Bryan Marciano, Valérie Lemercier, Djanis Bouzyani, et Finnegan Oldfield sont les invités de Quotidien mercredi 14 novembre, afin de présenter le film « L’arche de Noé ». Un long-métrage réalisé par Bryan Marciano, disponible en salles le 22 novembre prochain, et qui met en scène une association accueillant des jeunes LGBT, après avoir été mis à la rue par leurs familles respectives. Ils ont tous un but commun, trouver leur place dans la société et s’accepter comme ils sont. Une course de six mois s’engage alors afin de trouver un travail et un logement. Valérie Lemercier, qui joue dans le long-métrage la directrice de l’association, se penche d’abord sur les raisons qui l’ont poussé à accepter ce rôle, avant que les trois hommes ne s’expriment au sujet de la comédienne. Finnegan Oldfield se livre ensuite sur cette aventure dans laquelle il joue un jeune homme qui se protège puis fini par s’attacher, et Djanis Bouzyani se penche lui ensuite sur son rôle de jeune particulièrement émouvant. Enfin Bryan Marciano nous explique comment il s’est imprégné de la réalité actuelle pour réaliser ce film.