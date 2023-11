Invités : Camille Combal, Anne Boissard et Philippine Delaire chaque jeudi dans « Camille & images »

Camille Combal, Anne Boissard et Philippine Delaire sont les invités de Quotidien jeudi 9 novembre. Un jour particulier pour l’animateur de TF1 qui s’installe dès ce soir hebdomadairement en deuxième partie de soirée avec une nouvelle version de son émission de divertissement « Camille & images ». Pour l’occasion, un tout nouveau plateau et un nouvel habillage s’apprêtent à faire leur apparition, mais surtout les noms de nouveaux chroniqueurs. Parmi eux donc, Philippine Delaire, au micro de « Culture Médias » sur Europe 1, mais également Anne Boissard. On y retrouvera également des figures majeures de la télévision française comme Dominique Farrugia, Arnaud Tasmère, Michèle Bernier, ou encore Chantal Ladesou. Philippine Delaire et Anne Boissard livrent la façon dont Camille Combal leur a proposé ce projet, mêlant zapping et bêtisier. Puis elles s’expriment sur les fameux TOC du présentateur, avant de faire un portrait de lui à leur façon.