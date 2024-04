Invités : Camille Cottin et Benjamin Biolay mettent en lumière la question migratoire dans « Quelques jours pas plus » (Partie 2)

Camille Cottin et Benjamin Biolay sont les invités de Quotidien vendredi 29 mars. Les deux artistes sont à l’affiche du film de Julie Navarro, « Quelques jours pas plus », en salles le 3 avril. Une tournure de phrase que le chanteur, journaliste rock-critic dans le film, utilise au début du long-métrage lorsque son acolyte, responsable d’association, lui propose d’héberger un migrant chez lui. Une fusion équilibrée entre comédie romantique et un drame social sur les migrants. Les deux comédiens se penchent sur différents aspects du film et notamment sur le talent d’Amrullah Safi, qui interprète le rôle du réfugié afghan. Camille Cottin revient sur l’importance du rôle de sa sœur dans sa décision de faire ce film, ainsi que sur sa rencontre avec différentes associations. Benjamin Biolay revient lui entre autres sur la manie de son personnage de classer ses vinyles. L’actrice revient sur les mots de son fils entourant certains de ses projets, et se confie sur la façon dont le trac joue sur elle. Puis Benjamin Biolay se confie aussi sur sa fille.