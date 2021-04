Invités : Camille Étienne et Cyril Dion pour les 24h de la Terre (Partie 1)

À l’occasion de la journée mondiale de la Terre, on reçoit deux voix importantes dans la lutte contre le changement climatique : Cyril Dion et Camille Étienne. Cyril Dion est membre de la Convention citoyenne pour le Climat. En 2015, il a réalisé le film « Demain » avec Mélanie Laurent. Un long-métrage qui a inspiré de nombreux militants, notamment chez les jeunes. Camille Étienne est l’une des leaders de la jeunesse écolo aujourd’hui en France. À 22 ans, elle milite pour que le gouvernement prenne des mesures fortes pour le climat, forte d’une communauté de plus de 50 000 followers sur les réseaux sociaux.