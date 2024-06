Invités : Camille Vigogne Le Coat et Charles Sapin décryptent le phénomène Jordan Bardella

A 10 jours des élections européennes, Jordan Bardella caracole toujours en tête des intentions de vote. Mais pourquoi le candidat du Rassemblement national jouit-il d’une telle côte de popularité ? Entre personnalité et influence sur les réseaux sociaux, on analyse le phénomène avec nos invités Vigogne Le Coat, journaliste au Nouvel Obs, et Charles Sapin, journaliste au Point.