Invités : Candice, Clara et Djebril, candidats sortants de la Star Academy

Candice, Clara et Djebril, derniers candidats sortant de la Star Academy durant les vacances de Noël, sont les invités de Quotidien lundi 8 janvier. Les jeunes artistes s’expriment dans un premier temps sur leur envie de persévérer dans le milieu musical. Candice et Djebril, dépeints comme les deux candidats relativement timides de l’aventure reviennent sur leur façon de surpasser cela, tandis que Clara, est elle tout de suite apparue particulièrement à l’aise. Les trois jeunes chanteurs se confient sur l’aspect le plus dur à gérer au sein du fameux château, ainsi que sur leur souvenir le plus marquant. Enfin, ils donnent chacun leur favori parmi les candidats encore en lice.