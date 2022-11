Invités : Caroline Fourest et Raphaël Enthoven célèbrent un an de "Franc-tireur"

L’hebdomadaire « Franc-tireur » fête son premier anniversaire. A sa tête, Caroline Fourest et Raphaël Enthoven et l’ambition de combattre la polarisation, la démagogie, le complotisme et les extrêmes. Tout un programme. Caroline Fourest et Raphaël Enthoven sont sur le plateau de Quotidien.