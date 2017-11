Coupe Davis : L'équipe de France arrive aphone sur le plateau de Quotidien

L'équipe de France arrive aphone sur le plateau de Quotidien. Et ça fait beaucoup rire Yann Barthez. Enfin ! Le mot du jour dans la presse sportive, c’est « enfin ». ENFIN, vous n’entendrez plus : « ils n’ont pas gagné la coupe Davis ». Ca faisait 16 ans que ça n’était pas arrivé… Hier, la France a remporté sa dixième Coupe Davis face à la Belgique… Ils sont là…Voici les Bleus : Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Nicolas Mahut, Richard Gasquet, Julien Benneteau et Pierre-Hugues Herbert… Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017. Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017