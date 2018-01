Invités : le casting "Gaspad va au mariage", le film qui réinvente la comédie française

Film OVNI de ce début d’année, « Gaspard va au mariage » réinvente la comédie familiale française. Loufoque et baroque, le nouveau film d’ Antony Cordier, dresse le portrait de Gaspard (Felix Moati) invité au remariage de son père propriétaire d’un Zoo, épaulé par une fausse fiancée extravagante (Laetitia Dosh) et de frère (Guillaume Gouix) et sœur (Christa Théret) attachants. Le casting de « Gaspard va au mariage » est l’invité de Quotidien.