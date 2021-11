Invités : Catherine Deneuve et Benoît Magimel bouleversants dans "De son vivant"

« De son vivant », le dernier film d’Emmanuelle Bercot est de ces films qui vous secouent. Il y parle de cancer, de la mort, de l’amour et du lien unique entre une mère et son fils, d’espoir aussi. Présenté au dernier Festival de Cannes, « De son vivant » avait été acclamé par son public. Les deux acteurs principaux, Catherine Deneuve et Benoît Magimel, nous en parlent sur le plateau de Quotidien.